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Sputnik: ЦИК Молдавии отказала Марине Таубер в праве участвовать в выборах

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ЦИК Молдавии отказала оппозиционному политику Марине Таубер в конституционном праве участвовать в выборах «без всяких решений судов», сообщает Sputnik Молдова.
Sputnik: ЦИК Молдавии отказала Марине Таубер в праве участвовать в выборах
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«ЦИК Молдовы отклонила заявление оппозиционного депутата Марины Таубер, которая обжаловала отказ Окружной избирательной комиссии Бельц регистрировать её в качестве независимого кандидата в мэры города», — говорится в сообщении.

В ходе заседания члены ЦИК запретили Таубер высказываться, а на её просьбу аргументировать этот запрет выдержкой из закона они приказали отключить Таубер микрофон, пишет агентство.

Ранее Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет баллотироваться на выборные должности членам оппозиционной партии «Шор».

18 сентября Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск по делу партии «Шор» против властей Молдавии. Суд просят срочно рассмотреть дело о запрете и принудительном роспуске партии и об отказе её бывшим членам в праве баллотироваться и быть избранными.

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