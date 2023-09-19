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КС Молдавии оставил в силе запрет бывшим членам «Шора» участвовать в выборах

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Конституционный суд Молдавии оставил в силе запрет баллотироваться на выборные должности членам оппозиционной партии «Шор».
КС Молдавии оставил в силе запрет бывшим членам «Шора» участвовать в выборах
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Sputnik Молдова.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда. 

Также в стране прошли обыски в офисе оппозиционной партии «Возрождение».

18 сентября Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск по делу партии «Шор» против властей Молдавии. Суд просят срочно рассмотреть дело о запрете и принудительном роспуске партии и об отказе её бывшим членам в праве баллотироваться и быть избранными.

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