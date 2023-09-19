КС Молдавии оставил в силе запрет бывшим членам «Шора» участвовать в выборах
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Об этом сообщает Sputnik Молдова.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Также в стране прошли обыски в офисе оппозиционной партии «Возрождение».
18 сентября Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск по делу партии «Шор» против властей Молдавии. Суд просят срочно рассмотреть дело о запрете и принудительном роспуске партии и об отказе её бывшим членам в праве баллотироваться и быть избранными.