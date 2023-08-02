В Молдавии проходят обыски в офисе оппозиционной партии «Возрождение»

Правоохранители молдавского Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) проводят обыски в офисе партии «Возрождение», которая участвует в акциях протеста оппозиции.

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на интервью пресс-секретаря НЦБК Инны Волощук телеканалу «ТВ-8».

«Мы проводим следственные мероприятия в рамках дела о коррупции и отмывании денег», — сообщила она.

На текущий момент подробностей происходящего не приводится, Волощук пообещала предоставить их позднее.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.

Президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением Конституционного суда. Она также пообещала проконтролировать выполнение данного решения.