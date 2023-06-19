Санду заявила, что власти проконтролируют соблюдение решения суда по запрету «Шор»

Президент Молдавии Майя Санду выразила удовлетворение решением Конституционного суда, который признал оппозиционную партию «Шор» антиконституционной. Она также пообещала проконтролировать выполнение данного решения.

«Это решение, ожидаемое обществом, именно потому, что жители Молдовы ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступным организациям мешают им захватывать государство», — цитирует её Sputnik Молдова.

По словам Санду, партия «Шор» «представляет опасность для конституционного строя» республики.

«Госучреждения проанализируют решение КС и предпримут следующие шаги для его соблюдения», — сказала она.

19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.

Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.