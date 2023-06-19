Санду заявила, что власти проконтролируют соблюдение решения суда по запрету «Шор»
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«Это решение, ожидаемое обществом, именно потому, что жители Молдовы ценят и хотят жить в демократическом и правовом государстве, где преступным организациям мешают им захватывать государство», — цитирует её Sputnik Молдова.
По словам Санду, партия «Шор» «представляет опасность для конституционного строя» республики.
«Госучреждения проанализируют решение КС и предпримут следующие шаги для его соблюдения», — сказала она.
19 июня оппозиционная партия Молдавии «Шор» была признана антиконституционной решением Конституционного суда.
Партия обжалует решение в Европейском суде по правам человека.