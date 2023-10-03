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Пушилин заявил о ранении жителей Ясиноватой и Владимировки в ДНР

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Житель Ясиноватой и житель Владимировки в Донецкой Народной Республике получили ранения в результате обстрелов со стороны армии Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил о ранении жителей Ясиноватой и Владимировки в ДНР
  • РИА Новости

«Вследствие обстрелов со стороны ВФУ в Ясиноватой ранение средней степени тяжести получил мужчина 1958 г. р. Кроме того, ранения средней степени тяжести получил житель Владимировки (Волновахский район)», — написал Пушилин в своём Telegram-канале.

По его словам, за сутки ВСУ произвели 29 обстрелов и выпустили 96 боеприпасов.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что здание Никитовского участка РЭС города получило повреждения в результате обстрела со стороны ВСУ.

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