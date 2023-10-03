Sputnik: фонд Сороса обнаружился в списке основателей кредитной фирмы в Молдавии

Одна из структур Джорджа Сороса обнаружилась в списке основателей кредитной фирмы Microinvest в Молдавии, сообщает Sputnik Молдова.

По данным Госрегистра правовых единиц, на которые ссылается агентство, фонду Сороса* принадлежит 25,65% в молдавском предприятии.

Как утверждается, по итогам первого полугодия 2023 года Нацбанк назвал Microinvest лидером по полученной прибыли: по сравнению с тем же периодом прошлого года её прибыль выросла со 117,9 млн леев до 151,6 млн леев (на 28,6%).

«В целом её прибыль увеличилась до 606,9 млн леев», — пишет агентство.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил о своём намерении подать в суд на фонд «Открытое общество» финансиста и филантропа Джорджа Сороса.

В августе агентство Bloomberg отмечало, что фондовая империя Сороса, прекращающая финансирование своих проектов в Европе, «решила отступить» на фоне растущей популярности правых консервативных движений в европейских странах.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.