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В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

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Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).
В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. Этим занимается представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Ранее стало известно, что комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку.

Позднее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС.

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