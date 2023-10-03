В Армении приступили к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута МУС

Парламент Армении приступил к рассмотрению вопроса ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что также рассматривается принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС. Этим занимается представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

Ранее стало известно, что комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку.

Позднее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС.