Армения предложила России соглашение для юридического решения по Римскому статуту

Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС, сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

Об этом информирует ТАСС.

«Мы предложили России заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал он.

17 сентября посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил, что страна направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.