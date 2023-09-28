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Армения предложила России соглашение для юридического решения по Римскому статуту

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Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС, сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.
Армения предложила России соглашение для юридического решения по Римскому статуту
  • Gettyimages.ru
  • © rarrarorro

Об этом информирует ТАСС. 

«Мы предложили России заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал он.

17 сентября посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил, что страна направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.

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