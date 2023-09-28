Армения предложила России соглашение для юридического решения по Римскому статуту
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Об этом информирует ТАСС.
«Мы предложили России заключить двухстороннее соглашение, чтобы в случае ратификации Римского статута Арменией опасения России развеялись», — сказал он.
17 сентября посол по особым поручениям армянского МИД Эдмон Марукян заявил, что страна направила России предложения по ситуации с подготовкой ратификации республикой Римского статута об учреждении Международного уголовного суда.