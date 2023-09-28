МИД: ратификация Римского статута Арменией испортит отношения с Россией
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, Москва изначально довела до Еревана свою позицию о неприемлемости ратификации Римского статута в сложившейся ситуации.
В МИД напомнили, что Армения предложила заключить двустороннее соглашение по этому вопросу, однако позиция Москвы не была учтена.
«А вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», — цитирует министерство ТАСС.
Ранее стало известно, что комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку.
Позднее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС.