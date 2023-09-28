МИД: ратификация Римского статута Арменией испортит отношения с Россией

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС) Арменией негативно повлияет на двусторонние отношения Москвы и Еревана, заявили в МИД России.

Как отметили в ведомстве, Москва изначально довела до Еревана свою позицию о неприемлемости ратификации Римского статута в сложившейся ситуации.

В МИД напомнили, что Армения предложила заключить двустороннее соглашение по этому вопросу, однако позиция Москвы не была учтена.

«А вместо этого в Армении приняли политическое решение в пользу ратификации Римского статута. Это будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений», — цитирует министерство ТАСС.

Ранее стало известно, что комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку.

Позднее представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС.