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Марочко: Киев в боях использовал полицейских в качестве штурмовиков

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Украинские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на Краснолиманском направлении фронта.
Марочко: Киев в боях использовал полицейских в качестве штурмовиков
  • AP

Об этом проинформировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После отражения очередной атаки ВФУ в районе населённого пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харькова», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, у ликвидированных бойцов при себе были обнаружены спецсредства, а также автоматы АКС-74У. Марочко отметил, что средства бронезащиты и шлема у них были низкого класса защиты и являлись штатными.

Ранее он сообщил, что ВС России выжгли опорник украинских войск под Купянском.

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