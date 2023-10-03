Украинские силовики использовали сотрудников полиции в качестве штурмовиков на Краснолиманском направлении фронта.

Об этом проинформировал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После отражения очередной атаки ВФУ в районе населённого пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харькова», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, у ликвидированных бойцов при себе были обнаружены спецсредства, а также автоматы АКС-74У. Марочко отметил, что средства бронезащиты и шлема у них были низкого класса защиты и являлись штатными.

Ранее он сообщил, что ВС России выжгли опорник украинских войск под Купянском.