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Марочко: ВС России выжгли опорник украинских войск под Купянском

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Российские военные с помощью тяжёлых огнемётных систем уничтожили опорный пункт украинской армии на Купянском направлении фронта.
Марочко: ВС России выжгли опорник украинских войск под Купянском
  • РИА Новости

Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, это произошло в районе населённого пункта Новосёловское. Российская разведка обнаружила большой опорник ВСУ, где находилось до взвода личного состава с одной единицей БМП Bradley.

«После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжёлой огнемётной системой по живой силе и технике противника», — добавил он.

Марочко сообщил, что средства объективного контроля зафиксировали уничтожение заданной цели.

Ранее сообщалось, что ВС России подавили до 20 артрасчётов ВСУ на Краснолиманском направлении.

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