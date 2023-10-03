Марочко: ВС России выжгли опорник украинских войск под Купянском
- РИА Новости
Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
По его словам, это произошло в районе населённого пункта Новосёловское. Российская разведка обнаружила большой опорник ВСУ, где находилось до взвода личного состава с одной единицей БМП Bradley.
«После передачи координат РХБЗ войскам было нанесено огневое поражение тяжёлой огнемётной системой по живой силе и технике противника», — добавил он.
Марочко сообщил, что средства объективного контроля зафиксировали уничтожение заданной цели.
Ранее сообщалось, что ВС России подавили до 20 артрасчётов ВСУ на Краснолиманском направлении.