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Военная хроника сообщает о дронах, летящих в сторону Украины

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Военная хроника сообщила, что барражирующие боеприпасы «Герань» летят в сторону, предположительно, Николаевской, Днепропетровской областей и подконтрольной киевским властям части Запорожской области.
Военная хроника сообщает о дронах, летящих в сторону Украины
  • © AP Photo / Evgeniy Maloletka

«Украинские мониторинговые каналы пишут, что дроны двигаются с юга на северо-запад страны, вероятно, на Николаевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области», — говорится в сводке.

Отмечается, что общее количество дронов превышает, предположительно, 20 единиц.

Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области были уничтожены два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, которые модернизировали для применения западного ракетного вооружения.

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