Военная хроника сообщает о дронах, летящих в сторону Украины
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«Украинские мониторинговые каналы пишут, что дроны двигаются с юга на северо-запад страны, вероятно, на Николаевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области», — говорится в сводке.
Отмечается, что общее количество дронов превышает, предположительно, 20 единиц.
Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области были уничтожены два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, которые модернизировали для применения западного ракетного вооружения.