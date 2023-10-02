Военная хроника сообщает о дронах, летящих в сторону Украины

Военная хроника сообщила, что барражирующие боеприпасы «Герань» летят в сторону, предположительно, Николаевской, Днепропетровской областей и подконтрольной киевским властям части Запорожской области.

«Украинские мониторинговые каналы пишут, что дроны двигаются с юга на северо-запад страны, вероятно, на Николаевскую, Запорожскую и Днепропетровскую области», — говорится в сводке.

Отмечается, что общее количество дронов превышает, предположительно, 20 единиц.

Ночью 29 сентября на аэродроме Кульбакино в Николаевской области были уничтожены два поставленных из Польши истребителя МиГ-29, которые модернизировали для применения западного ракетного вооружения.