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Украина исключила венгерский OTP Bank из списка «международных спонсоров войны»

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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины приняло решение об исключении венгерского банка OTP Bank из списка «международных спонсоров войны».
Украина исключила венгерский OTP Bank из списка «международных спонсоров войны»
  • Gettyimages.ru
  • © Cristi Croitoru

Об этом говорится в заявлении ведомства в соцсети X (бывшая Twitter).

Как утверждает агентство, OTP Bank якобы взял на себя ряд обязательств по работе на российском рынке.

«Национальное агентство, выполняя свою часть соглашения, исключило банк из списка международных спонсоров войны», — говорится в сообщении.

4 мая украинское НАПК объявило венгерскую банковскую группу OTP Bank Group «спонсором войны» из-за работы финансового учреждения в России.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит транш Украине из Фонда мира до тех пор, пока банк OTP не исключат из списка «спонсоров войны».

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