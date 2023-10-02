Экономист Сакс: условия мира с Россией ухудшились для Украины из-за проблем ВСУ
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Такое мнение Сакс высказал в эфире YouTube-канала Kim Iverson.
«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя», — отметил экономист.
Сакс подчеркнул, что необходимо срочно положить конец украинскому конфликту, а не продолжать выделять ВСУ новые пакеты военной помощи.
Ранее CNN сообщил, что Украина получила серию неожиданных мощных ударов от ключевых западных союзников, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.