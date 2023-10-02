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Экономист Сакс: условия мира с Россией ухудшились для Украины из-за проблем ВСУ

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Экономист Джеффри Сакс заявил, что условия изначального мирного договора с Россией ухудшились для Украины в связи с проблемами украинских вооружённых сил на поле боя.
Экономист Сакс: условия мира с Россией ухудшились для Украины из-за проблем ВСУ
  • AP
  • © Bram Janssen

Такое мнение Сакс высказал в эфире YouTube-канала Kim Iverson.

«Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя», — отметил экономист.

Сакс подчеркнул, что необходимо срочно положить конец украинскому конфликту, а не продолжать выделять ВСУ новые пакеты военной помощи.

Ранее CNN сообщил, что Украина получила серию неожиданных мощных ударов от ключевых западных союзников, предоставляющих ей военную и финансовую помощь.

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