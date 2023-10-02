В Совфеде пообещали следить за ситуацией с российскими телеканалами в Армении
- РИА Новости
«Не знаю, попытка ли это оседлать антироссийскую волну и заработать политические очки. Убеждён, что в Армении подобные вбросы не найдут поддержки и не подорвут основы многовековой дружбы между нашими народами в угоду некой политической конъюнктуре», — сказал Карасин.
Сенатор пообещал «внимательно следить за развитием».
25 сентября Министерство иностранных дел России заявило, что официальный Ереван совершает огромную ошибку, пытаясь обрушить многовековые связи Армении с Россией.
До этого глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что в Армении есть работающее на подрыв влияния России прозападное лобби.