Кремль: Молдавия должна урегулировать все долговые отношения с «Газпромом»

Контакты между «Газпромом» и Молдавией продолжаются, тем более что у молдавской стороны есть долги перед российской компанией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что диалог по этому вопросу должен продолжаться.

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Представитель Кремля напомнил, что ведётся спор относительно размера этих долгов. Главное — это урегулировать все долговые отношения между Молдавией и «Газпромом», подчеркнул он. 10 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом». «Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики. Компания подчеркнула, что отчёт аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.