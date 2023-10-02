Кремль: Молдавия должна урегулировать все долговые отношения с «Газпромом»
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Представитель Кремля напомнил, что ведётся спор относительно размера этих долгов.
Главное — это урегулировать все долговые отношения между Молдавией и «Газпромом», подчеркнул он.
10 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом».
«Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики.
Компания подчеркнула, что отчёт аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.