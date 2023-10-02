Узнать больше

Кремль: Молдавия должна урегулировать все долговые отношения с «Газпромом»

Короткая ссылка
Контакты между «Газпромом» и Молдавией продолжаются, тем более что у молдавской стороны есть долги перед российской компанией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что диалог по этому вопросу должен продолжаться.
Кремль: Молдавия должна урегулировать все долговые отношения с «Газпромом»
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Представитель Кремля напомнил, что ведётся спор относительно размера этих долгов.

Главное — это урегулировать все долговые отношения между Молдавией и «Газпромом», подчеркнул он.

10 сентября премьер-министр Молдавии Дорин Речан в видеообращении заявил о нежелании выплачивать якобы «необоснованные» долги перед «Газпромом».

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями Молдавии о долге республики.

Компания подчеркнула, что отчёт аудитора не проходил утверждения наблюдательным советом АО «Молдовагаз», как было предусмотрено договорённостями между ПАО «Газпром» и правительством Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить