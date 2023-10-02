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В ЛНР задержали передававшего украинской разведке данные о ВС России

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В ФСБ заявили, что в ЛНР был задержан местный житель, передававший украинской разведке данные о местонахождении российских сил.
В ЛНР задержали передававшего украинской разведке данные о ВС России
  • РИА Новости

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранной разведки», — сказали в ведомстве.

По данным спецслужбы, уроженец города Рубежное собирал и передавал украинской стороне сведения о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС России.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж».

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины.

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