В ЛНР задержали передававшего украинской разведке данные о ВС России

В ФСБ заявили, что в ЛНР был задержан местный житель, передававший украинской разведке данные о местонахождении российских сил.

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранной разведки», — сказали в ведомстве.

По данным спецслужбы, уроженец города Рубежное собирал и передавал украинской стороне сведения о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и ВС России.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК России «Шпионаж».

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Керчи по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины.