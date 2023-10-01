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Силы Карабаха сдали 45 единиц бронетехники и 28 единиц средств ПВО

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Вооружённые формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев сдали 45 единиц бронетехники и 28 единиц средств ПВО, а также 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов.
Силы Карабаха сдали 45 единиц бронетехники и 28 единиц средств ПВО
  • РИА Новости

Также сдано более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов, заявило Министерство обороны.

Как стало известно раньше, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 100,5 тыс. вынужденных переселенцев.

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