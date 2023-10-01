Силы Карабаха сдали 45 единиц бронетехники и 28 единиц средств ПВО

Вооружённые формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев сдали 45 единиц бронетехники и 28 единиц средств ПВО, а также 63 единицы орудий полевой артиллерии, РСЗО и миномётов.

РИА Новости

Также сдано более 5,7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 14 млн боеприпасов, заявило Министерство обороны. Как стало известно раньше, в Армению из Нагорного Карабаха прибыли 100,5 тыс. вынужденных переселенцев.