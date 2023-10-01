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В Ереване сообщили, что процесс выезда жителей Карабаха подходит к концу

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В Армению из Нагорного Карабаха прибыли 100,5 тыс. вынужденных переселенцев, сообщила на брифинге пресс-секретарь премьера Назели Багдасарян. 
В Ереване сообщили, что процесс выезда жителей Карабаха подходит к концу
  • РИА Новости

Как отмечает Sputnik Армения, мост Хакари на данный момент пересекли 21 106 транспортных средств, более 85,5 тыс. переселенцев зарегистрировались. Правительство обеспечило жильём более 48,6 тыс. человек.

Сейчас 363 вынужденных переселенца лечатся в медцентрах Армении, более 200 из них — раненные при взрыве на топливном хранилище, более 100 — во время боёв.

Sputnik Ближнее зарубежье отмечает, что процесс выезда жителей Карабаха в Армению подходит к концу.

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