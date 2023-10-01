Боррель в Киеве лично встретился с новым министром обороны Украины Умеровым

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в Киеве лично встретился с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

«На нашей первой личной встрече с Рустемом Умеровым мы обсудили продолжающуюся военную поддержку со стороны ЕС. Украине нужно больше возможностей, и они нужны ей как можно скорее. Мы готовимся к долгосрочным оборонным обязательствам перед Украиной», — написал европейский дипломат в X.

Боррель также заявил, что российская операция на Украине — общая экзистенциальная угроза «для всех нас».

Как ранее заявил Боррель, спецоперация России на Украине в конечном итоге станет одной из причин формирования нового мирового порядка.

Американская газета Politico в своём материале назвала Борреля представителем ЕС по вопросам ошибок и оплошностей из-за «серьёзных дипломатических ошибок».