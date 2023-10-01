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На Украине заявили, что НАТО не предлагало Киеву отказаться от территорий

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Западные союзники Украины не выдвигали официальных предложений Киеву отказаться от территорий, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Евгений Перебийнис.
На Украине заявили, что НАТО не предлагало Киеву отказаться от территорий
  • РИА Новости

По его словам, представители западных стран не предлагали отдать территории Украины в обмен на вступление в НАТО или на что-то ещё.

«Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнёров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — приводит ТАСС слова Перебийниса.

18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

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