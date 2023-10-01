На Украине заявили, что НАТО не предлагало Киеву отказаться от территорий
- РИА Новости
По его словам, представители западных стран не предлагали отдать территории Украины в обмен на вступление в НАТО или на что-то ещё.
«Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнёров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — приводит ТАСС слова Перебийниса.
18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.