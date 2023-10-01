На Украине заявили, что НАТО не предлагало Киеву отказаться от территорий

Западные союзники Украины не выдвигали официальных предложений Киеву отказаться от территорий, сообщил заместитель министра иностранных дел страны Евгений Перебийнис.

По его словам, представители западных стран не предлагали отдать территории Украины в обмен на вступление в НАТО или на что-то ещё.

«Я могу подтвердить, что никаких официальных предложений ни со стороны НАТО, ни со стороны каких-либо других наших западных партнёров по отказу Украины от территорий в обмен на какие-либо другие шаги не было», — приводит ТАСС слова Перебийниса.

18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.