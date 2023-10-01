Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал самоубийством новый план контрнаступления, который Владимир Зеленский согласовал с западными странами.

«Это обычная профанация и попытка Зеленского удержаться у власти, больше его ничего не волнует. Их новый план контрнаступления самоубийственен и бесперспективен», — заявил он РИА Новости.

По мнению Шеремета, единственное, для чего нужен новый план, — так это для оттягивания «агонии режима Зеленского и запуска процесса полного самоуничтожения Украины».

Депутат подчеркнул, что своей нынешней политикой киевский режим не оставляет Украине шанса сохраниться как государство.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил об отсутствии у Украины шансов выжить без финансовой помощи США.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.