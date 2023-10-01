Гагин: ВСУ потеряли десятки солдат в безуспешных атаках на Времевском выступе

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал, что ВСУ потеряли десятки солдат в безуспешных атаках на Времевском выступе.

По его словам, последние пару дней противник пытался отбить утраченные ранее позиции в районе Приютного и продвинуться в районе Урожайного.

«ВСУ даже попытались перебросить к Урожайному пехоту, закрепиться. Всё безуспешно. Сразу же накрыли артиллерией, очень точно, ювелирно. Как итог, потери — несколько десятков человек. В основном погибшие», — цитирует его ТАСС.

Он отметил, что после этого ВСУ отступили на свои позиции.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры того, как украинские военные сдались в плен российским войскам в районах населённых пунктов Работино и Пятихатки.