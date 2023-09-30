Пашинян анонсировал программу компенсаций для переселенцев из Карабаха

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что с 1 октября переселенцам из Нагорного Карабаха будут компенсировать расходы на проживание.

«Для покрытия расходов на проживание каждой семьи будет выделяться 40 000 драмов ($100) на человека в месяц плюс ещё 10 000 драмов ($25) на каждого на все коммунальные расходы», — написал он в одной из соцсетей.

Пашинян добавил, что компенсацию будут выплачивать всем переселённым из Нагорного Карабаха независимо от возраста.

Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 100 417 вынужденных переселенцев.

Кроме того, власти Армении обратились к Еврокомиссии за помощью из-за массового прибытия беженцев из Нагорного Карабаха.