Власти Армении обратились к ЕК за помощью из-за потока беженцев из Карабаха
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Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Италии.
По представленной информации, в основном Ереван просит предметы первой необходимости и санитарно-медицинские материалы.
Отмечается, что Италия, которая участвует в стабилизации и установлении диалога между Арменией и Азербайджаном, оперативно подключила все службы, чтобы ответить на запрос.
Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 100 417 вынужденных переселенцев.