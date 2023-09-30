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Власти Армении обратились к ЕК за помощью из-за потока беженцев из Карабаха

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Власти Армении обратились к Еврокомиссии за помощью из-за массового прибытия беженцев из Нагорного Карабаха.
Власти Армении обратились к ЕК за помощью из-за потока беженцев из Карабаха
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство Италии.

По представленной информации, в основном Ереван просит предметы первой необходимости и санитарно-медицинские материалы.

Отмечается, что Италия, которая участвует в стабилизации и установлении диалога между Арменией и Азербайджаном, оперативно подключила все службы, чтобы ответить на запрос.

Ранее сообщалось, что в Армению из Нагорного Карабаха переехали уже 100 417 вынужденных переселенцев.

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