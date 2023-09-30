Армянский депутат: обсуждается вопрос отключения российских телеканалов

В Армении обсуждается вопрос об отключении российских телеканалов, сообщила депутат фракции парламента страны «Гражданский договор» Лусине Бадалян.

«Конечно, эти вопросы обсуждаются», — сказала Бадалян в интервью онлайн-изданию factor.am.

Она отметила, что о принятом решении объявят соответствующие ведомства.

По её словам, данный вопрос поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания.

Ранее стало известно, что комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку.

Позднее представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС.