Армянский депутат: обсуждается вопрос отключения российских телеканалов
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«Конечно, эти вопросы обсуждаются», — сказала Бадалян в интервью онлайн-изданию factor.am.
Она отметила, что о принятом решении объявят соответствующие ведомства.
По её словам, данный вопрос поднимался на пленарных заседаниях Национального собрания.
Ранее стало известно, что комиссия парламента Армении включила ратификацию Римского статута МУС в повестку.
Позднее представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухстороннее соглашение для юридического решения по вопросу Римского статута МУС.