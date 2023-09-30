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Путин поздравил президента Абхазии с Днём победы и независимости

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Российский лидер Владимир Путин поздравил президента Абхазии Аслана Бжанию с Днём победы и независимости республики.
Путин поздравил президента Абхазии с Днём победы и независимости
  • РИА Новости

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия — Дня победы и независимости», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.

Он отметил, что отношения России и Абхазии развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства.

Российский президент подтвердил, что Россия и далее будет содействовать Абхазии и её народу в решении актуальных социально-экономических задач и обеспечении нацбезопасности.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT и ТАСС прокомментировал своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

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