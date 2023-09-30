Путин поздравил президента Абхазии с Днём победы и независимости
- РИА Новости
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия — Дня победы и независимости», — говорится в телеграмме Путина на сайте Кремля.
Он отметил, что отношения России и Абхазии развиваются в духе союзничества и стратегического партнёрства.
Российский президент подтвердил, что Россия и далее будет содействовать Абхазии и её народу в решении актуальных социально-экономических задач и обеспечении нацбезопасности.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в эксклюзивном интервью RT и ТАСС прокомментировал своё решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.