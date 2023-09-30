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Экс-разведчик США Риттер: страны Запада могут отправить Зеленского в отставку

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер высказал мнение, что страны Запада могут отправить Владимира Зеленского в отставку.
Экс-разведчик США Риттер: страны Запада могут отправить Зеленского в отставку
  • AP

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Думаю, что от Зеленского избавятся — если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет», — отметил он.

По мнению экс-разведчика, западные союзники Киева могут поставить на место Зеленского другого человека.

Риттер добавил, что складывается впечатление, будто Зеленский просто перестал быть полезным Западу.

Ранее Риттер посоветовал Зеленскому добровольно уйти в отставку и убежать с Украины.

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