Экс-разведчик США Риттер: страны Запада могут отправить Зеленского в отставку
- AP
Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
«Думаю, что от Зеленского избавятся — если не в прямом смысле этого слова, то как минимум он исчезнет», — отметил он.
По мнению экс-разведчика, западные союзники Киева могут поставить на место Зеленского другого человека.
Риттер добавил, что складывается впечатление, будто Зеленский просто перестал быть полезным Западу.
Ранее Риттер посоветовал Зеленскому добровольно уйти в отставку и убежать с Украины.