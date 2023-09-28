Экс-разведчик Риттер посоветовал Зеленскому уйти в отставку и бежать с Украины

Бывший американский разведчик Скотт Риттер посоветовал Владимиру Зеленскому добровольно уйти в отставку и убежать с Украины.

Об этом Риттер сказал в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

«Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны», — подчеркнул он.

По мнению экс-разведчика, затягивание Зеленским решения об отставке приведёт к бунту среди украинских военнослужащих, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил уверенность, что Зеленский лишится власти в случае проведения выборов на Украине.