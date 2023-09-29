Источник заявил, что «наступление» Зеленского приведёт к трагическим последствиям
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По его словам, Зеленский согласовал с кураторами из США и Британии новое наступление ВСУ в начале октября. Его планируется провести на Херсонском и Запорожском направлениях.
«Это не что иное, как очередная авантюра Зеленского, пытающегося любой ценой доказать свою состоятельность, она может привести к трагическим последствиям», — приводит РИА Новости заявление.
Обозреватель The New York Times Дэвид Френч ранее выразил мнение, что если украинское командование вовремя не остановится и продолжит контрнаступление, то украинскую армию ждёт поражение.