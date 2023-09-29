Bloomberg: атаки Украины на Крым вряд ли приведут к прорыву ВСУ на поле боя
- AP
«По словам чиновника, эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику и способность проводить наступательные операции», — пишет агентство.
Тем не менее такие атаки «вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв» на поле боя, сказал собеседник.
В Севастополе тем временем намерены усилить защиту от возможных воздушных атак.
По заявлениям представителя МИД России Марии Захаровой, 22 сентября Киев провёл атаку на Севастополь в координации с США и Британией.