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Bloomberg: атаки Украины на Крым вряд ли приведут к прорыву ВСУ на поле боя

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Усилившиеся атаки Украины на Крым вряд ли позволят Киеву добиться прорыва в боевых действиях в этом году, пишет Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника, имя которого не называется.
Bloomberg: атаки Украины на Крым вряд ли приведут к прорыву ВСУ на поле боя
  • AP

«По словам чиновника, эти операции являются частью более широкой стратегии, нацеленной на российские линии снабжения, логистику и способность проводить наступательные операции», — пишет агентство.

Тем не менее такие атаки «вряд ли позволят Украине совершить решающий прорыв» на поле боя, сказал собеседник.

В Севастополе тем временем намерены усилить защиту от возможных воздушных атак.

По заявлениям представителя МИД России Марии Захаровой, 22 сентября Киев провёл атаку на Севастополь в координации с США и Британией.

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