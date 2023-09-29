Губернатор Развожаев: в Севастополе усилят защиту от воздушных атак

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе намерены усилить защиту от возможных воздушных атак.

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилит работу и точно такая работа будет сделана», — цитирует губернатора РИА Новости.

По словам Развожаева, жители Севастополя сплотились на фоне сегодняшних угроз, однако никакой паники среди населения города не наблюдается.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провёл атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и Британией.