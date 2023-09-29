Узнать больше

Губернатор Развожаев: в Севастополе усилят защиту от воздушных атак

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе намерены усилить защиту от возможных воздушных атак.
Губернатор Развожаев: в Севастополе усилят защиту от воздушных атак
  • РИА Новости

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Есть надежда, что наше ПВО сделает выводы из этих ситуаций и усилит работу и точно такая работа будет сделана», — цитирует губернатора РИА Новости.

По словам Развожаева, жители Севастополя сплотились на фоне сегодняшних угроз, однако никакой паники среди населения города не наблюдается.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Киев провёл атаку на Севастополь 22 сентября в координации с США и Британией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить