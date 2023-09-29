Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила, что ВСУ продвигаются очень медленно
- AP
Об этом она написала в Telegram.
«Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно», — говорится в сообщении.
По её словам, практически все бои завершаются для украинской армии без изменения положения.
Маляр добавила, что ВС России превосходят украинскую армию в вооружении.
«Помощь нам дают, но этого не хватает», — резюмировала она.
Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.
Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.