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Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила, что ВСУ продвигаются очень медленно

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Экс-замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские вооружённые силы продвигаются очень медленно.
Экс-замглавы МО Украины Маляр заявила, что ВСУ продвигаются очень медленно
  • AP

Об этом она написала в Telegram.

«Ситуация крайне сложная. Продвигаемся по состоянию на сейчас медленно», — говорится в сообщении.

По её словам, практически все бои завершаются для украинской армии без изменения положения.

Маляр добавила, что ВС России превосходят украинскую армию в вооружении.

«Помощь нам дают, но этого не хватает», — резюмировала она.

Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом контрнаступление Вооружённых сил Украины.

Газета The New York Times писала, что Украина и её западные союзники возложили слишком большие надежды на контрнаступление ВСУ.

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