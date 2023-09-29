Советник Пушилина Гагин: ВСУ перебросили под Соледар штурмовое подразделение

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков.

Об этом пишет ТАСС.

«По данным нашей разведки, под Соледар переброшено новое штурмовое подразделение противника», — сказал он.

ВС Украины также пополняют резервы в ближайшем тылу, добавил Гагин.

По его словам, ВСУ готовятся к очередным попыткам атаковать позиции ВС России на данном участке фронта.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения опорных пунктов украинских военных на Северском направлении.

22 сентября российские военные рассказали военкору RT Владу Андрице, как артиллерия ОДШБр «Ветераны» разносит ВСУ в Соледаре.