Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения опорных пунктов украинских военных на Северском направлении.

Уточняется, что работу корректировали операторы БПЛА. После попадания снарядов по целям сдетонировали боеприпасы.

Ранее российские военные рассказали военкору RT Владу Андрице, как артиллерия ОДШБр «Ветераны» разносит ВСУ в Соледаре.