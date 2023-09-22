Российские военные рассказали RT об уничтожении сил ВСУ в Соледаре

Российские военные рассказал военкору RT Владу Андрице, как артиллерия ОДШБр «Ветераны» разносит ВСУ в Соледаре.

Отмечается, что в этом районе противник наращивает силы и хочет выйти на дорожную развязку Артёмовск (Бахмут) — Соледар. Бои тут очень интенсивные и начинаются с первыми лучами солнца.

«Часто стреляем, часто цели приходят. И днём и ночью работаем, не даём слабину», — рассказал один из бойцов.

Последние пять дней ВСУ пытались наступать и активно задействовали бронетехнику. Два танка украинцев российские войска сожгли, рассказал начальник артиллерии «Ветеранов» Феликс.

«Сколько пехоты полегло у них, я не знаю. По разговорам с пленными, которых захватили, — командование им говорит, что у них слишком мало потерь, поэтому их толкают и толкают вперёд», — добавил он.

Также сообщается, что буквально два дня назад украинские военные пытались втихую пройти малой группой по лесу, но их заметили и по ним отработали из артиллерии.

Ранее Андрица опубликовал видео уничтожения танка на дороге Славянск — Соледар.