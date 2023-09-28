Белоруссия выразила протест представителю Польши из-за нарушения границ авиацией

Временный поверенный в делах Польши в Белоруссии Мартин Войцеховский был вызван в МИД, где ему был заявлен решительный протест из-за нового факта нарушения польским вертолётом воздушного пространства республики.

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Об этом говорится в заявлении дипведомства. «В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», — отметил МИД. Также там потребовали немедленно провести расследование инцидента, известить Минск о его результатах и предпринять меры для исключения таких происшествий. Ранее Минобороны Белоруссии заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши. В Польше опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Белоруссии.