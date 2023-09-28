Белоруссия выразила протест представителю Польши из-за нарушения границ авиацией
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Об этом говорится в заявлении дипведомства.
«В этой связи обращено внимание, что замалчивание и отрицание очевидного факта будет выглядеть откровенно нелепо со стороны руководства Польши», — отметил МИД.
Также там потребовали немедленно провести расследование инцидента, известить Минск о его результатах и предпринять меры для исключения таких происшествий.
Ранее Минобороны Белоруссии заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши.
В Польше опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Белоруссии.