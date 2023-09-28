МО Белоруссии заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши
- РИА Новости
Об этом говорится в заявлении Минобороны Белоруссии.
Сообщается, что примерно в 15:20 мск воздушное судно пересекло границу республики и углубилось на дальность до 1,5 км. В 16:22 мск вертолёт повторно нарушил границу Белоруссии, углубившись на 300 м.
«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», — заявило ведомство.
Указывается, что эта информация подтверждена данными объективного контроля. Из-за инцидента в воздух поднималась дежурная авиация.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что НАТО продвигают политику расширения и наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии.