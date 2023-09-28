Узнать больше

МО Белоруссии заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши

Короткая ссылка
Средства радиолокационного обнаружения ВВС и противовоздушной обороны зафиксировали приближение воздушного судна Польши к белорусской границе в 15:02 мск.
МО Белоруссии заявило о нарушении границы воздушным судном со стороны Польши
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении Минобороны Белоруссии.

Сообщается, что примерно в 15:20 мск воздушное судно пересекло границу республики и углубилось на дальность до 1,5 км. В 16:22 мск вертолёт повторно нарушил границу Белоруссии, углубившись на 300 м.

«В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, военным ведомством во взаимодействии с МИД готовится соответствующая нота», — заявило ведомство.

Указывается, что эта информация подтверждена данными объективного контроля. Из-за инцидента в воздух поднималась дежурная авиация.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что НАТО продвигают политику расширения и наращивают военное присутствие вокруг Белоруссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить