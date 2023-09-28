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В Польше опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Белоруссии

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В польской армии опровергли заявление Минска о том, что их вертолёт нарушил воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщили в оперативном командовании Генерального штаба Вооружённых сил Польши.
В Польше опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © Rafal Olkis

«Сообщаем, что сегодняшнее заявление белорусской стороны о якобы пересечении границы польским вертолётом не соответствует действительности», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее в Минобороны Белоруссии заявили, что средства радиолокационного обнаружения ВВС и противовоздушной обороны зафиксировали приближение воздушного судна Польши к белорусской границе в 15:02 мск.

Белорусская сторона подчеркнула, что около 15:20 мск воздушное судно пересекло границу республики и углубилось на дальность до 1,5 км. В 16:22 мск вертолёт повторно нарушил границу Белоруссии, углубившись на 300 м.

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