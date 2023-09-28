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Посол Азербайджана: Баку не отправит войска в Сюник для прокладки коридора

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Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов заявил, что Баку не намерен отправлять свои войска в Сюникскую область Армении с целью обеспечения автомобильного и железнодорожного сообщения с Нахичеванью.
Посол Азербайджана: Баку не отправит войска в Сюник для прокладки коридора
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Его слова приводит агентство Reuters.

«Азербайджан заявляет, что хочет провести автомобильное и железнодорожное сообщение с эксклавом, но «не будет направлять туда войска», — говорится в публикации.

По словам Сулейманова, Баку намерен согласовать открытие коридоров посредством проведения переговоров, а не силовыми методами.

Днём 20 сентября в Министерстве обороны России сообщили о договорённости о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе при посредничестве миротворцев.

В Кремле отметили, что между Арменией и Азербайджаном остаётся много технических моментов по договору о Карабахе, но у сторон есть все предпосылки для его заключения.

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