Власти: ВСУ нанесли удар около школы и детского сада в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом Алексеенко написал в Telegram.
«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия», — говорится в сообщении.
По словам Алексеенко, никто из детей не пострадал.
По предварительным данным, пострадала сотрудница детского сада.
Ранее сообщалось, что остекление детского сада в Донецке было повреждено при обстреле ВСУ.
Также в Донецке при обстреле украинскими войсками было повреждено здание храма.