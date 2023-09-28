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Власти: ВСУ нанесли удар около школы и детского сада в Херсонской области

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Вооружённые силы Украины нанесли удар рядом со школой и детским садом под Алёшками в Херсонской области, сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко.
Власти: ВСУ нанесли удар около школы и детского сада в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом Алексеенко написал в Telegram.

«Пару часов назад нацисты из ВСУ нанесли удар по селу Подо-Калиновка. Совсем рядом со зданиями школы и детсада, где в этот момент шли занятия», — говорится в сообщении.

По словам Алексеенко, никто из детей не пострадал.

По предварительным данным, пострадала сотрудница детского сада.

Ранее сообщалось, что остекление детского сада в Донецке было повреждено при обстреле ВСУ.

Также в Донецке при обстреле украинскими войсками было повреждено здание храма.

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