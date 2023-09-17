В Донецке при обстреле украинскими войсками повреждено здание храма

Православный храм получил повреждения в результате обстрела украинскими войсками Куйбышевского района Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ... город Донецк (Куйбышевский район): храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия выпустила по населённым пунктам Донецкой Народной Республики 241 снаряд.