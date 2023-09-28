Рогов: ВС России заняли два опорных пункта ВСУ севернее Приютного

Председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВС России добились тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях.

Об этом пишет РИА Новости.

«Наши ребята добились небольших тактических успехов на Ореховском и Времевском направлениях», — отметил он.

Рогов рассказал, что на Ореховском направлении российские военные расширили серую зону, отбросив ВСУ на 250—300 м.

Кроме того, на Времевском направлении севернее села Приютное ВС России взяли несколько позиций и два опорных пункта украинских войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные попытались провести разведку боем в районе Новомайорского в ДНР. В результате противник уничтожен и частично отброшен на исходные позиции.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщал, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.