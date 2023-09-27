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Пушилин: ВСУ попытались провести разведку боем в районе Новомайорского

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Украинские военные попытались провести разведку боем в районе Новомайорского в ДНР. Противник уничтожен и частично отброшен на исходные позиции, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Пушилин: ВСУ попытались провести разведку боем в районе Новомайорского
  • РИА Новости

«Задействовано было не более двух взводов пехоты при поддержке бронегрупп на БМП. Противник уничтожен, частично отброшен на исходные позиции», — сказал Пушилин.

Произошло улучшение позиций: увеличена серая зона в районе Приютное, отметил он.

Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что украинские силовики на Донецком направлении бросают в «мясные штурмы» неподготовленных военнослужащих из восточной и центральной частей страны.

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