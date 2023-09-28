Отставной генерал СВР: ЦРУ и MI6 курируют операции украинских спецслужб

Британские и американские спецслужбы разрабатывают и курируют все операции спецслужб Украины, заявил генерал-лейтенант Службы внешней разведки России в отставке Леонид Решетников.

«Огромное участие — руководящее, не только планирующее, но и курирующее все операции, разработка операций», — цитирует РИА Новости Решетникова.

По его словам, западные спецслужбы активно участвуют техническими средствами, агентурой и советниками.

Он отметил, что возглавляемое Кириллом Будановым ГУР контролируется британскими спецслужбами, прежде всего MI6.

Ранее российский президент Владимир Путин допустил, что власти Великобритании не знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине.