Путин допустил, что власти Британии не знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине

Российский президент Владимир Путин допустил, что власти Великобритании не знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине.

Президент рассказал, что задержанные украинские диверсанты, планировавшие атаку на атомный объект в России, готовились под руководством британских инструкторов.

«Они вообще понимают, с чем они играют или нет?» — отметил глава государства на пленарном заседании ВЭФ.

Путин задался вопросом, провоцируют ли Россию таким образом на какие-то ответные действия по украинским атомным электростанциям.

«Вообще британское руководство и премьер-министр знают, чем занимаются их спецслужбы на Украине? Или, может быть, вообще не знают, допускаю и такое», — сказал российский лидер.

Он допустил, что британские спецслужбы действуют по указанию американской стороны. При этом Путин заявил, что России известен конечный бенефициар.

«Я не уверен, понимает ли вообще руководство Британии, что это такое. И такие вещи действительно беспокоят, потому что они не чувствуют краёв, как у нас в народе говорят, и могут довести до серьёзных последствий», — сказал он.

По словам президента, совсем недавно в результате боестолкновения на российской территории несколько человек были уничтожены, остальных взяли в плен. Выяснилось, что это украинская ДРГ.