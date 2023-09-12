Планировавших атаку на атомный объект диверсантов готовили инструкторы Британии

Задержанные украинские диверсанты, планировавшие атаку на атомный объект в России, готовились под руководством британских инструкторов.

Об этом сообщил российский президент Владимир Путин в рамках участия в пленарном заседании ВЭФ.

«Совсем недавно в результате боестолкновения на нашей территории Федеральной службой безопасности... несколько человек были уничтожены, остальных взяли в плен. Выяснилось, что это диверсионная группа украинских спецслужб», — заявил он.

По словам Путина, в ходе допросов они признались, что перед ними была поставлена задача нанесли ущерб одной из российских атомных электростанций.

«При этом они на допросе показали, что готовились под руководством британских инструкторов», — отметил он.

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