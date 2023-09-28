МЧС: на складе в Ташкенте произошёл сильный взрыв
«Поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района города Ташкента», — говорится в сообщении.
К ликвидации возгорания привлечены 16 пожарных расчётов.
По данным Минздрава страны, в результате взрыва есть пострадавшие.
25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.
По меньшей мере 125 человек погибли, их тела перевезены в Армению, идентификация пока не начата.