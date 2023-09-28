МЧС: на складе в Ташкенте произошёл сильный взрыв

На одном из складов Ташкента в ночь на 28 сентября произошёл сильный взрыв, сообщает МЧС Узбекистана.

«Поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района города Ташкента», — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечены 16 пожарных расчётов.

По данным Минздрава страны, в результате взрыва есть пострадавшие.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

По меньшей мере 125 человек погибли, их тела перевезены в Армению, идентификация пока не начата.