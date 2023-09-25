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Taipei Times: девять человек погибли в результате взрыва на заводе в Тайване

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Девять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун на юге Тайваня.

Об этом пишет Taipei Times.

Отмечается, что ещё 109 человек получили ранения.

По данным газеты, один человек числится пропавшими без вести.

В конце августа в Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом.

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