Taipei Times: девять человек погибли в результате взрыва на заводе в Тайване
Девять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун на юге Тайваня.
Об этом пишет Taipei Times.
Отмечается, что ещё 109 человек получили ранения.
По данным газеты, один человек числится пропавшими без вести.
В конце августа в Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом.
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