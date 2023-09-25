Taipei Times: девять человек погибли в результате взрыва на заводе в Тайване

Девять человек погибли в результате взрыва на заводе по производству мячей для гольфа в уезде Пиндун на юге Тайваня.

Об этом пишет Taipei Times. Отмечается, что ещё 109 человек получили ранения. По данным газеты, один человек числится пропавшими без вести. В конце августа в Румынии вспыхнул пожар на складе пластмасс рядом с оружейным заводом.