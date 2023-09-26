В ожоговый центр Еревана поступили 67 человек после взрыва топлива в Карабахе

В Национальном ожоговом центре Еревана находятся 67 человек, пострадавших при взрыве склада ГСМ в Нагорном Карабахе, состояние большинства из них оценивается как крайне тяжёлое и тяжёлое, рассказала армянский министр здравоохранения Анаит Аванесян.

«Состояние здоровья большинства из них оценивается как крайне тяжёлое и тяжёлое. У нас также есть небольшое количество случаев средней тяжести. К ожоговым специалистам присоединились и другие узкие специалисты, и ведётся совместная работа, чтобы все потребности можно было удовлетворить в одном месте», — цитирует её Armenpress.

25 сентября в Нагорном Карабахе произошёл взрыв в бензохранилище недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран.

По меньшей мере 125 человек погибли, их тела перевезены в Армению, идентификация пока не начата.